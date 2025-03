Warhammer 40,000: Space Marine 3 to już pewniak! Ruszyły prace nad grą

fot. Focus Entertainment

Reklama

Na oficjalnym profilu Focus Entertainment w serwisie X ujawniono, że rozpoczęły się prace nad grą Warhammer 40,000: Space Marine 3, czyli kolejną odsłoną serii trzecioosobowych gier akcji. Za projekt ten, podobnie jak wcześniej za część drugą, odpowiadać będzie studio Saber Interactive.

Warhammer 40.000: Space Marine 2 - recenzja gry

Na ten moment to wszystko, co wiemy, a na szczegóły prawdopodobnie trzeba będzie jeszcze długo czekać — pojawią się one "we właściwym czasie". Warto zaznaczyć, że nawet przybliżona data premiery Warhammer 40,000: Space Marine 3 nie została ujawniona, a w odpowiedzi na jeden z tweetów przedstawiciel Focus Entertainment odparł, że "do wydania gry zostało jeszcze wiele lat". Twórcy uspokoili też fanów i zapewnili, że mimo rozpoczęcia prac nad "trójką", nie zamierzają porzucać drugiej części. Space Marine 2 nadal będzie rozwijane i aktualizowane.