Bruce Banner nie był pierwszym Hulkiem. Marvel ujawnia przodka Zielonego Olbrzyma

Wszyscy fani komiksów Marvela znają na pamięć genezę Zielonego Olbrzyma, Hulka. Genialny naukowiec Bruce Banner po raz pierwszy pojawił się w The Incredible Hulk # 1 Stana Lee i Jacka Kirby'ego. Po wystawieniu na działanie promieniowania gamma, gniew dr Bannera sprawił, że zmienił się w gigantycznego zielonego potwora z zamiłowaniem do niszczenia rzeczy. Okazuje się, że nie był on pierwszym Hulkiem w historii. Otóż w nowym komiksie The Immortal Hulk: Time of Monsters zostanie zaprezentowany pierwszy, starożytny Hulk, który pochodzi sprzed 10 tysięcy lat. Bohaterem komiksu jest chłopiec, który otwiera owiane legendą Zielone Drzwi, aby ocalić swój lud zarażony zieloną zarazą. W ten sposób staje się oryginalnym Hulkiem.

Autorami komiksu są Alex Paknadel, Al Ewing i Juan Ferreyra. Zeszyt zawiera również dodatkową historię dotyczącą Bruce'a Bannera. W niej bohater stanie przed wyzwaniem innym niż wszystko, co do tej pory widział. Trzeba przyznać, że po tym, co na kartach komiksów przeżył Hulk, taka zapowiedź brzmi intrygująco.