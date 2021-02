Predator vs. Marvel. Kosmiczny łowca poluje na herosów na nowych okładkach

Cory Smith/Marvel/timesnewsexpress

Po przejęciu 20th Century Fox Disney stał się dysponentem praw do wielu postaci, w tym tych znanych z franczyz Obcego i Predatora. Już pod koniec zeszłego roku informowaliśmy Was, że ksenomorfy rozpanoszą się na okładkach kilkunastu komiksów Marvela. Teraz dowiedzieliśmy się, że taki sam los spotka kosmicznego łowcę.

Dom Pomysłów zaprezentował w sieci galerię alternatywnych okładek do zeszytów, które trafią na amerykański rynek w maju; będą to Amazing Spider-Man #65, Miles Morales: Spider-Man #26, Fantastic Four #22, Spider-Woman #12, The Mighty Valkyries #2 i Guardians of the Galaxy #14. Zobaczcie sami (w galerii znajdziecie także styczniowe okładki z Obcym):

Spider-Woman #12 - okładka alternatywna

Przypomnijmy, że wcześniej prawami do komiksowego wizerunku Predatora dysponowało wydawnictwo Dark Horse Comics. Wiemy jednak, że Marvel zamierza uruchomić zupełnie nową serię; zanim do tego dojdzie, czytelnicy będą mogli nabyć poprzednie historie w formie omnibusa (ukaże się również podobny album z Obcym).

Pierwsza partia komiksów z okładkami z Predatorem zadebiutuje w USA 5 maja. Kolejne będą ukazywać się co tydzień.