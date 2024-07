Bruce Timm o Batman: Caped Crusader. "To nie "Rok Pierwszy", a raczej "Tydzień Drugi""

Bruce Timm, który był odpowiedzialny za kultowe Batman, powróci z nowym dziełem jakim jest Batman: Caped Crusader. Nowa animowana historia o Mrocznym Rycerzu ma dziać się w latach 40 i czerpać inspirację z przygód tego herosa z wczesnych występów w jego komiksowej historii. Nie jest to jednak jedyna zmiana.

Timm potwierdził, że Batman: Caped Crusader opowiada o początkach działalności Batmana, jeszcze sprzed ikonicznego komiksu Batman: Rok Pierwszy. Wspomina też o nowym, ciekawym sposobie na ukazanie jego relacji z Alfredem:

Batman jest na tak wczesnym etapie swojej kariery, że w pierwszym odcinku jest nadal miejską legendą. To nie "Rok Pierwszy", a raczej "Tydzień Drugi". Chciałem, żeby był dziwny i niepokojący. Kiedy jesteś z nim w pokoju, nieważne czy jesteś Gordonem, Renee Montoyą albo Barbarą Gordon, to czujesz się niekomfortowo. Zadajesz sobie pytania: "Kim jest ten gość? O co w tym wszystkim chodzi?"

Batman używa Alfreda jak broni. To nie tylko ojciec zastępczy Batmana, ale ktoś, kto popycha go do walki z przestępczością. To pokazuje, jak bardzo skupiony jest Bruce. To dziwne podejście do niego, ale jednocześnie takie, którego wcześniej nie widzieliśmy.