Pragmata połączy strzelanie z łamigłówkami. Nowe wideo przedstawia nietypowy system walki

fot. Capcom

26 czerwca odbyło się wydarzenie Capcom Spotlight: June 2025. W jego trakcie zaprezentowano nie tylko kolejny materiał poświęcony Resident Evil: Requiem. Nowe wideo otrzymała również powstająca od wielu lat Pragmata. Tym razem twórcy skupili się na systemie walki, który zapowiada się na naprawdę nietypowy. Zdecydowano się bowiem na połączenie klasycznej akcji rodem z trzecioosobowych strzelanek z… zagadkami logicznymi.

Przeciwnicy, na których natrafią gracze, będą zazwyczaj opancerzeni. Aby zadać im obrażenia, konieczne będzie odsłonięcie ich słabych punktów, co wymagać będzie współpracy z towarzyszką głównego bohatera — Dianą. Będzie ona mogła hakować przeciwników, co zostanie przedstawione w formie minigry polegającej na przesunięciu kursora do określonego miejsca. Im więcej niebieskich pól zostanie oznaczonych "po drodze", tym dłużej potrwa osłabienie wrogów.

Zobaczcie sami, jak to wygląda.

Pragmata została zapowiedziana w czerwcu 2020 roku. Datę premiery kilkukrotnie przekładano, tym razem zapewniono jednak, że gra zadebiutuje w przyszłym roku.