Bruce Willis zagrał w reklamie. Aktor nie musiał się nawet pojawić na planie spotu

Deepfake to wzbudzająca spore kontrowersje technika, w której za pomocą łączenia i nakładania obrazów można tworzyć łudząco realistyczne filmy, gdzie bardzo trudno jest odróżnić je od prawdziwych sytuacji i postaci. To stwarza możliwość manipulacji poprzez zamianę twarzy aktorów. I właśnie tę technologię użyto w spocie reklamowym sieci komórkowej rosyjskiej firmy MegaFon, w której "wystąpił" Bruce Willis. Studio Deepcake wybrało 34 tysiące ujęcia z filmów i zdjęć, które zostały wykorzystane przez sieć neuronową do stworzenia jego twarzy w reklamie.

Dzięki zastosowaniu deepfake amerykańska gwiazda filmowa nie musiała jechać na plan reklamy, a jego sceny zagrał inny aktor. Bruce Willis wyraził zgodę na wykorzystanie jego wizerunku, a jak podał przedstawiciel firmy, rozmowa na temat tego rodzaju występu była "krótka i owocna". Eksperci oszacowali, że aktor za tę "rolę" otrzyma od 1 do 2 milionów dolarów.

Poniżej możecie obejrzeć reklamę, w której oprócz Willisa wystąpił Azamat Musagaliev.