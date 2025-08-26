Reklama
Problemy zdrowotne Bruce'a Willisa. "Jest w dobrym zdrowiu, ale mózg go zawodzi"

Żona Bruce'a Willisa udzieliła wywiadu na temat stanu zdrowia swojego męża. Aktor cierpi na otępienie czołowo-skroniowe, które wpływa na możliwości komunikowania się.
Tomasz Hudyga
Tagi:  stan zdrowia 
Bruce Willis choroba
Bruce Willis fot. IMDb
Bruce Willis jest „wciąż bardzo mobilny”, ponad trzy lata po przejściu na emeryturę z powodu afazji i dwa lata po zdiagnozowaniu otępienia czołowo-skroniowego. To ujawnienie pochodzi od jego żony, Emmy Heming Willis, która udzieliła wywiadu Diane Sawyer z ABC News w ramach specjalnego programu Emma i Bruce Willis: Niespodziewana podróż.

Bruce wciąż jest bardzo mobilny. Cieszy się naprawdę dobrym zdrowiem ogólnie rzecz biorąc. To tylko jego mózg zawodzi… Język zanika i, wiesz, nauczyliśmy się dostosowywać. Mamy sposób komunikowania się z nim, który jest po prostu… innym sposobem.

Na co choruje Bruce Willis?

Rodzina aktora ogłosiła w 2022 roku, że u Willisa zdiagnozowano afazję. Afazja to zaburzenie językowe spowodowane uszkodzeniem mózgu, które wpływa na zdolność komunikowania się. Rok później, w lutym 2023 roku, rodzina poinformowała, że diagnoza rozwinęła się w otępienie czołowo-skroniowe, pisząc w mediach społecznościowych: „Choć to bolesne, ulgą jest wreszcie mieć jasną diagnozę.”

Bliscy Bruce'a od kilku lat dzielą się w mediach społecznościowych informacjami o jego stanie zdrowia. Początkowo miały się pojawiać się subtelne zmiany w zachowaniu – wycofanie, chłód i mniejsza rozmowność w sytuacjach towarzyskich, co było niepokojące w kontraście do wcześniejszej ciepłej i otwartej osobowości. Z czasem choroba postępowała – język i zdolność komunikacji uległy pogorszeniu, a aktor zaczął coraz rzadziej przejawiać swoją osobowość.

Źródło: variety.com

