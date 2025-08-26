Problemy zdrowotne Bruce'a Willisa. "Jest w dobrym zdrowiu, ale mózg go zawodzi"
Żona Bruce'a Willisa udzieliła wywiadu na temat stanu zdrowia swojego męża. Aktor cierpi na otępienie czołowo-skroniowe, które wpływa na możliwości komunikowania się.
Bruce Willis jest „wciąż bardzo mobilny”, ponad trzy lata po przejściu na emeryturę z powodu afazji i dwa lata po zdiagnozowaniu otępienia czołowo-skroniowego. To ujawnienie pochodzi od jego żony, Emmy Heming Willis, która udzieliła wywiadu Diane Sawyer z ABC News w ramach specjalnego programu Emma i Bruce Willis: Niespodziewana podróż.
Na co choruje Bruce Willis?
Rodzina aktora ogłosiła w 2022 roku, że u Willisa zdiagnozowano afazję. Afazja to zaburzenie językowe spowodowane uszkodzeniem mózgu, które wpływa na zdolność komunikowania się. Rok później, w lutym 2023 roku, rodzina poinformowała, że diagnoza rozwinęła się w otępienie czołowo-skroniowe, pisząc w mediach społecznościowych: „Choć to bolesne, ulgą jest wreszcie mieć jasną diagnozę.”
Bliscy Bruce'a od kilku lat dzielą się w mediach społecznościowych informacjami o jego stanie zdrowia. Początkowo miały się pojawiać się subtelne zmiany w zachowaniu – wycofanie, chłód i mniejsza rozmowność w sytuacjach towarzyskich, co było niepokojące w kontraście do wcześniejszej ciepłej i otwartej osobowości. Z czasem choroba postępowała – język i zdolność komunikacji uległy pogorszeniu, a aktor zaczął coraz rzadziej przejawiać swoją osobowość.
Źródło: variety.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
26
sie
Gears of War: Reloaded
27
sie
Z krwi i ognia
27
sie
Wyjaśniamy morderstwa
27
sie
Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness
28
sie
Metal Gear Solid Δ: Snake Eater
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1980, kończy 45 lat
ur. 1970, kończy 55 lat
ur. 1980, kończy 45 lat
ur. 1978, kończy 47 lat
ur. 1973, kończy 52 lat