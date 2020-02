Brytyjski rząd uderza w BBC. Widzowie z petycją ruszają na ratunek

Petycja zatytułowana "save our BBC" zyskała ponad 100 tysięcy podpisów w mniej niż 24 godziny po tym, jak nieznane źródła rządowe zagroziły „uderzeniem” w brytyjskiego nadawcę przez zniesienie opłaty licencyjnej i zmuszenie go do radykalnego ograniczenia usług. Taka informacja pojawiła się w raporcie The Sunday Times, z którego wynika, że ludzie związani z premierem Borisem Johnsonem opracowali plan zdemontowania BBC po wygaśnięciu obecnej umowy licencyjnej w 2027 roku.

Anonimowe źródła gazety informują, że opłata licencyjna w wysokości 3,7 miliarda funtów, która finansuje BBC, ma zostać zniesiona, a w jej miejsce zostanie wprowadzony model opłacania subskrypcji, podobny do tego używanego przez Netflixa. Źródła podały również, że BBC ma zostać zmuszone do sprzedaży kluczowych stacji radiowych, w tym Radio 2, i ograniczyć swoje 10 kanałów telewizyjnych. W petycji możemy przeczytać, że BBC jest wiodącym nadawcą publicznym na świecie i należy go chronić przed atakiem politycznym.