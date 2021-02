BrzydUla 2 - zdjęcia z odcinków 85-87. Co się wydarzy?

TVN/JAKUB KAMINSKI EAST NEWS

Powrót serialu BrzydUla 2 po ponad 10 latach okazał się ogromnym sukcesem. Produkcja TVN od września cieszy się niesłychaną popularnością wśród widzów i internautów, którzy nowe perypetia Uli Dobrzańskiej śledzą zarówno na antenie TVN7 jak i na platformie player.pl. Treści dotyczące serialu BrzydUla 2 należą także do najchętniej czytanych na łamach naszego portalu.

Dla czytelników naEKRANIE.pl. przygotowaliśmy więc kolejną porcję fotosów z nadchodzących epizodów hitu TVN. Zdjęcia z odcinków 85-87 najdziecie więc w naszych galeriach. Wygląda na to, że będzie się działo!

BrzydUla 2 - 85-87 - co się wydarzy?

Sądząc po zdjęciach z najbliższych odcinków, na miłośników serialu czeka sporo niespodzianek. Przede wszystkim dojdzie do spotkania Violetty z podszywającą się pod nią Gośką Poznachowską. Na konfrontację tych bohaterek widzowie czekali już od dłuższego czasu i wygląda na to, że przyniesie ono sporo emocji. W BrzydUli 2 pojawi się też nowy, tajemniczy bohater. Sądząc po tym, że czas spędza głownie z Pauliną i Aleksem, mężczyzną może być Francesco, którego do tej pory znaliśmy wyłącznie z rozmów rodzeństwa Febo. Nadchodzące odcinki mogą przynieś również zmianę w relacjach Bożeny i Adama Turka. Wygląda na to, że los znowu uśmiechnie się do dyrektora finansowego.

Obsada serialu pozostaje niezmienna. Julia Kamińska występuje jako Urszula Dobrzańska, Filip Bobek jako jej mąż Marek, Łukasz Simlat w roli Adama Turka, Magdalena Koleśnik jako Nadia, Łukasz Garlicki jako Sebastian, Małgorzata Socha jako Violetta, Maja Hirsch w roli Pauliny, Mariusz Zaniewski portretuje Aleksa, Dorota Pomykała Alę, Krzysztof Czeczot Maćka, a Marek Włodarczyk ojca Uli.

