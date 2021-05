BrzydUla 2 - zdjęcia z odcinków 140 -143. Co się wydarzy?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

PHOTO: TVN/JAKUB KAMINSKI EAST NEWS

Serial BrzydUla 2 okazał się hitem stacji TVN. Kontynuacja losów Uli Dobrzańskiej zyskała sympatię fanów pierwszego sezonu oraz podbiła serca nowych widzów. Chociaż serial powoli zbliża się już do końca, to miłośnicy produkcji niezmiennie chętnie sięgają po kolejne odcinki i śledzą perypetie Uli i jej znajomych na antenie TVN 7 oraz za pośrednictwem platformy player.pl.

Nowa odsłona serialu BrzydUla 2 liczy 180 odcinków, więc twórcy musieli zmierzyć się z niełatwym zadaniem utrzymania widzów przed telewizorami przez kilka miesięcy. Chociaż produkcja TVN miewała gorsze momenty, to jednak twórcy starają wychodzić naprzeciw oczekiwaniom odbiorców i zapewniać im najlepszą rozrywkę. Efekt ich prac jest całkiem dobry, o czym świadczy nieustające zainteresowanie fanów serialem.

Dla miłośników produkcji BrzydUla 2 mamy kolejną porcję zdjęć z serialu - tym razem z odcinków 140-143. Zajrzyjcie do naszych galerii i sprawdźcie, co bohaterów czeka w najbliższych epizodach.

BrzydUla 2 - odcinki 140 - 143 - co się wydarzy?

W nadchodzących odcinkach twórcy sporo czasu poświęcą najciekawszemu wątkowi dotyczącego Pauliny Febo i Francesco. Prezeska F&D spotka się z Sergiuszem i coraz więcej czasu spędzać będzie z Ficem. W domu mody na przód ruszą wreszcie sprawy związane z kolekcją rozwodową. Niestety pomiędzy Miro i Sławo dojdzie w pracy do spięcia. Projektanci zdadzą sobie sprawę, że by komfortowo pracować, potrzebują asystenta.

Dobrzańscy wciąż mierzyć będą się z kryzysem. Do ich domu przyjdzie zawiadomienie o wyznaczonym przez sąd terminie pierwszej rozprawy, a dzieci bardzo źle zareagują na tę informację. Dobrzańscy staną przed kwestią podziału opieki nad pociechami. W międzyczasie Dąbrowska zacznie podpytywać Alę o relacje panujące między Dobrzańskimi. Sąsiadka ojca Uli zacznie namawiać syna, by wykorzystał sytuację i zbliżył się do swej dawnej miłości. Violetta Kubasińska-Hu rozpocznie przygotowania do batalii ze swym mężem. Poprosi mecenasa Fica, by towarzyszył jej w Chinach. Pomiędzy madame Hu a Sebastianem znów dojdzie do nieporozumień.

BrzydUla 2 - obsada

Obsada nowej odsłony losów Uli Dobrzańskiej (kiedyś Cieplak) w trakcie trwania serialu uległa niewielkim zmianom. Jakiś czas temu pożegnaliśmy się z graną przez Magdalenę Koleśnik Nadią. Godnym zastępstwem okazał się jednak portretowany przez Piotra Borowskiego Francesco. Do stałej obsady należy serialu BrzydUla 2 należą: Julia Kamińska w tytułowej roli, Filip Bobek grający Marka, Łukasz Simlat w roli Turka, dyrektora finansowego i członka zarządu F&D, Łukasz Garlicki w roli Sebastiana, Małgorzata Socha jako Violetta, Maja Hirsch jako serialowa Paulina Febo, Mariusz Zaniewski jako Aleks Febo, Dorota Pomykała jako Ala, Krzysztof Czeczot jako Maciek, zaś Marek Włodarczyk wciela się w rolę ojca Uli. Nel Kaczmarek to serialowa Beatka, zaś Paulina Kondrak księgowa Bożenka.

BrzydUla 2 - odcinek 140

BrzydUla 2 - odcinek 140

BrzydUla 2 - odcinek 141

BrzydUla 2 - odcinek 141

BrzydUla 2 - odcinek 142

BrzydUla 2 - odcinek 142

BrzydUla 2 - odcinek 143