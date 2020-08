BrzydUla 2 - zwiastun serialu! TVN odkrywa fabularne szczegóły

fot. TVN/East News/Tomasz Urbanek

Pierwszy zwiastun serialu BrzydUla 2 potwierdzenia, że Ula Cieplak wyszła za mąż za Marka. Mają razem dzieci,a Ula siedzi w domu i się z nimi zajmuje. W pracy natomiast pojawia się nowa, młoda i piękna asystentka, która uwodzi Marka. Trailer sugeruje, że Ula to przeczuwa, więc decyduje się po latach wrócić do pracy, co będzie przyczynkiem do wielu nie tylko komediowych perypetii.

BrzydUla liczy 235 odcinków, a nowy sezon ma ich mieć 180. W obsadzie nowych odcinków są Julia Kamińska, Filip Bobek, Małgorzata Socha, Łukasz Garlicki, Maja Hirsch, Mariusz Zaniewski, Lukasz Simlat, Marek Włodarczyk, Dorota Pomykala, Krzysztof Czeczot, Dominika Kluzniak, Waclaw Warchol, Magdalena Kolesnik, Marcin Rogaceiwcz i Karol Pochecia.

BrzydUla 2 - zwiastun

BrzydUla 2 - zdjęcia

BrzydUla 2020

- BrzydUla to wyjątkowy projekt w historii TVN, który ma swoje szczególne miejsce w sercach nie tylko fanów, ale też naszych. Na jego powrót wielbiciele czekali dziesięć lat. I to po części właśnie ich wiara przekonała nas do tego, że warto go kontynuować. Długo szukaliśmy dla niego odpowiedniego miejsca w ramówce. W końcu zgodnie uznaliśmy, że to tytuł, któremu należy się specjalna forma emisji. W związku z tym postanowiliśmy, że „BrzydUlę” powinni zobaczyć wszyscy – widzowie Siódemki, TVN i oczywiście premierowo Playera. To aż trzy okazje do spotkania z bohaterami, których dekadę temu pokochała cała Polska - mówi dumnie Edward Miszczak, dyrektor programowy TVN Discovery Polska.

BrzydUla 2 - premiera 2 października w player.pl. Wówczas będzie można obejrzeć pierwsze 5 odcinków. Natomiast 5 października trafi on na antenę TVN 7. Z kolei w soboty i niedziele TVN pokaże bloki powtórkowe – po dwa i trzy odcinki – już od 10 października.