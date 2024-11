Zobaczyliśmy jego zapowiedź w The Mandalorian. Tak starożytna istota Star Wars wygląda w pełnej okazałości

Fot. Disney+

Te starożytne stworzenie pokazano przez kilka sekund w 3. sezonie The Mandalorian, a właściwie jego głowę. Oczekuje się jednak, że odegra jeszcze ważną rolę we franczyzie, dlatego zainteresowanie tym tematem nie gaśnie. Częścią przepowiedni, którą usłyszał Din Djarin w Księdze Boby Fetta, jest w końcu to, że Mitozaur pojawi się, gdy nadejdzie nowa era Mandalory. I wszystko wskazuje na to, że niedługo będziemy świadkami jej początku.

Niedawno pojawiło się nowe wydanie Star Wars Encyclopedia, w którym można zobaczyć Mitozaura w całej okazałości. Reakcje fanów były dosyć mieszane. Jak na postać tak mistyczną i ważną dla franczyzy, nie wydawał się dość imponujący. Raczej przypominał inne stworzenia, które pokazano już wcześniej.

Może być jednak ku temu dobry powód. Należy pamiętać, że to przedstawienie Mitozaura pochodzi zapewne z archiwów Star Wars. Możliwe, że wersja ekranowa będzie trochę inna, ponieważ to tylko szkic koncepcyjny, a nie gotowy produkt. A te, jak wiemy, zmieniają się dynamicznie i powstaje ich wiele wersji, zanim twórcy zdecydują się na jeden projekt.

