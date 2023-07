BTS - Ryan Gosling oddał swoją gitarę Kena. Oto podziękowanie Jimina!

Fot. Materiały prasowe

Barbie podbija serca widzów, a Ryan Gosling fanów k-popu. Aktor, który w hicie Grety Gerwig zagrał Kena, postanowił dać jeden z kluczowych filmowych rekwizytów - gitarę - Jiminowi z południowokoreańskiego zespołu muzycznego BTS. Teraz piosenkarz postanowił podziękować mu za ten gest w swoich mediach społecznościowych. Zobaczcie sami.

BTS - Ryan Gosling oddał swoją gitarę Kena

Warto wyjaśnić, jak doszło do tej sytuacji. Jimin w teledysku do Permission to Dance z 2021 roku wystąpił w czarnym kowbojskim stroju z białymi frędzlami. Fani zauważyli, że dokładnie taki sam kostium miał na sobie Ryan Gosling w filmie Barbie. Po tym, jak ta informacja obeszła świat, aktor postanowił złożyć hołd BTS i podarować piosenkarzowi swoją drogocenną gitarę Kena. Na wideo, na którym złożył przysięgę, że przedmiot trafi do rąk Jimina, dodał że muzyk nie tylko założył ten strój jako pierwszy, ale także wyglądał w nim lepiej - prawdziwy pokaz kenergy, jeśli pytacie nas o zdanie.

Jimin dziękuje za gitarę Kena

Cześć, Ryan, cześć, Ken! Z tej strony Jimin. Gratuluję wielkiego otwarcia, moi fani nie mogą doczekać się, by zobaczyć twój film [...] Widzę, że wyglądasz świetnie w moim kostiumie. Dziękuję za gitarę, naprawdę mi się podoba. Nie mogę doczekać się, aż sam zobaczę Barbie. [...]