Buck Rogers - George Clooney nie ma praw do reboota? Tak twierdzą spadkobiercy Nowlana

fot. materiały prasowe

Pod koniec stycznia informowaliśmy Was, że trwają prace nad nową odsłoną przygód kapitana Bucka Rogersa. George Clooney wraz ze swoją firmą Legendary został producentem (i być może gwiazdą) nadchodzącego projektu. Na drodze do powstania serialu pojawiły się jednak pewne komplikacje. Nowlan Family Trust, czyli spadkobiercy twórcy postaci Bucka Rogersa, wystosowali do Legendary list nakazujący odstąpienia od projektu. Twierdzą, że Legendary nie ma praw, by stworzyć zapowiedzianą serię. Co więcej, członkowie Nowlan Family Trust zaznaczyli, że wraz z Skydance Productions szykują swój własny projekt.

Wasze działanie jest pogwałceniem praw Buck Rogers Interests. Domagamy się publicznego wyjaśnienia tej kwestii - napisał prawnik Nowlan Family Trust.

Firma Legendary postanowiła odnieść się do roszczeń spadkobierców Philipa Francisa Nowlana:

Zdobyliśmy prawa potrzebne do tego, by ruszyć z naszym projektem. Firma Legendary nie będzie więcej komentować tych bezpodstawnych roszczeń. Ci sami ludzie od lat twierdzą, że mają prawa, których w rzeczywistości nie mają i usiłują jedynie zatrzymywać powstawanie projektów - powiedział rzecznik prasowy firmy.

Jak potoczą się dalsze losy projektu Georgea Clooneya? Sprawa może ujrzeć swój finał w sądzie. My natomiast będziemy Was informować o rozwoju całej sytuacji.