HBO GO - nowości na luty 2021. Pełna lista filmów i seriali

HBO GO ogłosiło listę filmowych i serialowych nowości na luty 2021. Znajdą się wśród nich tytuły dla amatorów kina obyczajowego, kryminałów, komedii czy historii opartych na faktach.

Swoją premierę będzie mieć między innymi kolejny sezon serialu Snowfall opowiadającego o narkotykowej epidemii, która paraliżowała życie Los Angeles w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku i miała ogromny wpływ na kulturę miasta. Wśród nowości filmowych znajdzie się produkcja HBO Max pt. Skazani na siebie z Anne Hathaway oraz Chiwetelem Ejioforem w rolach pary, która właśnie postanowiła się rozstać, ale lockdown zmusił ich do pozostania pod jednym dachem. Kolejną premierą będą Nędznicy, czyli zainspirowany paryskimi zamieszkami z 2005 roku film przedstawiający pulsujące od napięć, gniewu i niepewności przedmieścia francuskiej stolicy. Produkcja została wyróżniona wieloma nagrodami, w tym także nominacjami do Oscara i Złotego Globu. W lutym w serwisie pojawi się też film na podstawie bestsellera autorstwa Simona Winchestera Profesor i szaleniec. Mel Gibson występuje w nim jako profesor rozpoczynający pracę nad przygotowaniem pierwszego wydania słownika Oxford English Dictionary. Na ekranie partneruje mu Sean Penn, zobaczyć też można znaną z Gry o tron Natalie Dormer.

Użytkownicy HBO GO będą mogli sięgnąć po lubianą komedię z gwiazdorską obsadą, dodaną ponownie do biblioteki z okazji nadchodzących Walentynek – mowa o Kocha, lubi, szanuje w którym wystąpili m.in. Steve Carell, Ryan Gosling, Julianne Moore i Emma Stone. Dla tych, którzy wolą mniej amerykańskie produkcje, premierowo dodana zostanie m.in. izraelska Podróż poślubna. Film opowiada o parze nowożeńców, którzy przybywają do luksusowego apartamentu i zamiast cieszyć się romantyczną nocą, wdają się w sprzeczkę, która wkrótce przekształca się w surrealistyczną odyseję ulicami Jerozolimy.

Najmłodsi widzowie mogą się ucieszyć z kolejnych sezonów seriali takich jak Psi Patrol, czyli opowieści o dziesięcioletnim Ryderze, który wraz z ośmioma małymi pieskami zajmuje się ratowaniem miasta i jego mieszkańców z przeróżnych tarapatów. Innym powracającym tytułem będzie SpongeBob Kanciastoporty.

Wśród produkcji poruszających aktualne tematy znajdzie się m.in. najnowszy serial dokumentalny HBO Europe – Stan zagrożenia, czyli zapis wydarzeń, które miały miejsce w szpitalu pod Barceloną w zeszłym roku w szczycie pandemii COVID‑19.

Pełną listę nowości znajdziecie poniżej.

