Moxie - zwiastun filmu Netflixa. Nastoletnia uczennica walczy z seksizmem

fot. Netflix

Moxie to nadchodzący film w reżyserii Amy Poehler. Do sieci trafił już zwiastun nowej produkcji Netflixa. Scenariusz napisali Tamara Chestna oraz Dylan Meyer na podstawie powieści Jennifer Mathieu.

Główną bohaterką filmu Moxie jest grana przez Hadley Robinson Vivian. Nieśmiała szesnastolatka przymyka oczy na znęcanie i toksyczną, seksistowską atmosferę panującą w jej szkole. Do czasu. Do liceum przybywa bowiem nowa uczennica (Alycia Pascual-Pena) i nakłania Vivian do walki z nieakceptowalnym zachowaniem w szkole. Zainspirowane buntowniczą młodością matki Vivian, wraz z grupą innych dziewczyn zakładają zin zatytułowany Moxie.

W obsadzie znaleźli się także Lauren Tsai, Patrick Schwarzenegger, Nico Hiraga, Sydney Park, Josephine Langford, Clark Gregg, Josie Totah, Anjelika Washington, Charlie Hall, Sabrina Haskett, Ike Barinholtz oraz Marcia Gay Harden.

Poniżej możecie obejrzeć zwiastun nadchodzącej produkcji Netflixa.

Moxie - zwiastun

Moxie - premiera filmu na platformie Netflix już 3 marca 2021.