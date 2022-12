Sarah Michelle Gellar o toksycznej atmosferze na planie zdominowanym przez mężczyzn - chodzi o Buffy: Postrach Wampirów?

materiały prasowe

Sarah Michelle Gellar wypowiedziała się na temat toksycznej atmosfery na planie zdominowanym przez mężczyzn. Fani podejrzewają, że chodzi o Buffy: Postrach wampirów i Jossa Whedona, kontrowersyjnego twórcę serialu. Dlaczego?

Filmowiec reżyserował także Avengersów i był scenarzystą Ligi Sprawiedliwości. W 2020 roku Ray Fisher, gwiazda Justice League, powiedział o nieprofesjonalnym i agresywnym zachowaniu Jossa Whedona na planie. W ten sposób otworzył puszkę Pandory, ponieważ między innymi Charisma Carpenter i Michelle Trachtenberg z Buffy: Postrach wampirów poszły jego śladami i podzieliły się swoimi negatywnymi wrażeniami z pracy z nim.

Sarah Michelle Gellar o toksycznej atmosferze na planie

Do tej pory Sarah Michelle Gellar wypowiadała się raczej zdawkowo na temat całej sytuacji. W rozmowie z The Wrap's Power of Storytelling: Producers Roundtable opowiedziała jednak o pracy na planie, który był znany z toksycznej atmosfery. Choć nie podała żadnych nazwisk ani tytułu produkcji, fani uważają że może chodzić jedynie o Buffy: Postrach wampirów - największy hit z jej udziałem, przy którym pracowała przez lata, zanim nie zrobiła sobie przerwy do aktorstwa. Szczególnie, że od lat krążą pogłoski na temat tego, jak Joss Whedon traktował aktorów, w tym Jamesa Marstersa, serialowego Spike'a.

Przez tak długi czas, byłam na planie zdominowanym przez mężczyzn, który jak sądzę był znany z ekstremalnej toksyczności. Więc zostało mi zakodowane, że tak właśnie wyglądają wszystkie plany filmowe, a kobiety są sobie przeciwstawiane - jeśli zostaną przyjaciółkami, będą zbyt silne, więc trzeba temu przeciwdziałać.

Teraz miałam okazję współpracować z tyloma różnymi mężczyznami i kobietami, którzy wspierają kobiety. I zdałam sobie sprawę, jakie to może być łatwe. Niestety, wciąż jesteśmy w miejscu, gdzie czasem potrzeba kobiety, która się za nami wstawi, byśmy miały jakiś głos.

James Marsters i atmosfera na planie Buffy: Postrach Wampirów

Warto przypomnieć, że James Marsters opowiadał o tym, jak Joss Whedon nie lubił Spike'a i sympatii widzów do tej postaci. Chciał go zabić na samym początku, ponieważ wampiry miały reprezentować wszystko, co złe, ale naciskano na niego, by zostawić go przy życiu, ponieważ fani go pokochali. W ten sposób Spike dotrwał do 7. sezonu Buffy: Postrach wampirów, ale niechęć filmowca odbiła się na aktorze.

