Zwiastun 2. sezonu serialu Bukmacher. Charlie Sheen i Zach Braff w gościnnych występach

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna na YT // Max

Bukmacher jest komedią, której twórcami są Chuck Lorre i Nick Bakay. Na początku tego roku Max zamówił 2. sezon, który będzie liczyć 8 odcinków.

Premierę 2. serii zaplanowano na 12 grudnia. Kolejne epizody będą pojawiać się co tydzień na Max, aż do finału 30 stycznia. Jeszcze nie wiadomo czy w Polsce będą obowiązywać te same terminy emisji, co w USA.

Do swoich ról powracają Sebastian Maniscalco i Omar J. Dorsey. W nowym zwiastunie Bukmachera możemy również zobaczyć aktorów, którzy zaliczą gościnne występy. Są to m.in. Charlie Sheen, Ray Romano, Zach Braff i Brad Garrett. Ponadto w obsadzie 2. sezonu znaleźli się: Andrea Anders, Maxim Swinton i Rob Corddry. Zobaczcie poniżej zapowiedź.

Bukmacher - zwiastun 2. sezonu

Bukmacher - fabuła, twórcy

Serial opowiada o bukmacherze-weteranie walczącym o przetrwanie zbliżającej się legalizacji hazardu sportowego, ekstremalnego stylu życia oraz o wytrwanie z coraz bardziej niestabilnymi klientami, rodziną i współpracownikami.

Lorre i Bakay są twórcami, scenarzystami i producentami Bukmachera, za którego produkcję odpowiada Warner Bros. Television. Producentami wykonawczymi są Maniscalco, Judi Marmel i Andy Tennant, który wyreżyserował kilka odcinków.