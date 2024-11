Zwiastun czarnej komedii Za fasadą. Co skrywa dom w Los Angeles?

fot. Netflix

Za fasadą to nadchodząca czarna komedia, w której występują Lisa Kudrow, Linda Cardellini, O-T Fagbenle, Abbi Jacobson, Poppy Liu, Ray Romano i Denis Leary.

Sezon liczy osiem półgodzinnych odcinków. Twórczynią komedii jest Liz Feldman, która stworzyła takie seriale, jak Już nie żyjesz i One Big Happy, a także pisała scenariusze do Dwóch spłukanych dziewczyn oraz programu The Ellen DeGeneres Show. W Za fasadą pełniła funkcję showrunnerki, reżyserki i producentki wykonawczej.

W sieci pojawił się nowy zwiastun Za fasadą, w którym widzimy, że para bohaterów próbuje znaleźć odpowiednią rodzinę, której sprzedadzą swój dom, skrywający jakąś tajemnicę. Zobaczcie poniżej.

Sprzedaż zjawiskowego domu w Los Angeles zmuszą Paula i Lydię do stawienia czoła bolesnym rodzinnym sekretom - i ukrycia ich przed wścibską zgrają kupujących.

Za fasadą - premiera serialu 12 grudnia na Netflix.