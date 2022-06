Bullet Train - spot zapowiada film akcji. Kilka nowych scen z Bradem Pittem

fot. materiały prasowe

Bullet Train to film akcji Davida Leitcha, więc pod kątem kręcenia widowiskowych scen akcji jest to jeden z najlepszych obecnie pracujących reżyserów w Hollywood. Wiemy też, że jego ekipa kaskaderów z 87Eleven trenuje aktorów, by oni sami wykonywali choreografię, więc to, co widzimy na ekranie w wykonaniu Brada Pitta w większości jest robione przez niego. Zawsze się zdarzy coś trudniejszego wymagającego dublera, ale docelowo jednak David Leitch, podobnie jak drugi współtwórca Johna Wicka, Chad Stahelski, mają takie podejście. Większą wiarygodność ma scena, gdy widz widzi, kto w niej gra.

Bullet Train - spot

Bullet Train jest inspirowany japońską książką. Pitt wciela się w zawodowego zabójcę, który jedzie pociągiem w Japonii w określonym celu. Na jego pokładzie jest grupa różnych morderców, których cele są powiązane, ale zarazem to one generują pomiędzy nimi konflikt.

W obsadzie znajdują się Brad Pitt, Sandra Bullock, Joey King, Brian Tyree Henry, Aaron Taylor-Johnson, Zazie Beets, Michael Shannon, Logan Lerman, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada, Masi Oka i Benito Antonio Martinez Ocasio.

Bullet Train - premiera w polskich kinach odbędzie się 5 sierpnia 2022 roku.