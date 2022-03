Bullet Train - pierwsze zdjęcia z filmu akcji. Współtwórca Johna Wicka szaleje z Bradem Pittem

fot. materiały prasowe

Bullet Train to film akcji oparty na japońskiej książce. Brad Pitt wciela się w zawodowego zabójcę, który jedzie pociągiem w Japonii w określonym celu. Na jego pokładzie jest grupa różnych morderców, których cele są powiązane, ale zarazem to one generują pomiędzy nimi konflikt.

Bullet Train - zdjęcia

Bullet Train

Bullet Train - obsada

W obsadzie znajdują się Brad Pitt, Sandra Bullock, Joey King, Brian Tyree Henry, Aaron Taylor-Johnson, Zazie Beets, Michael Shannon, Logan Lerman, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada, Masi Oka i Benito Antonio Martinez Ocasio.

David Leitch, znany z hitów Deadpool 2, John Wick i Hobbs i Shaw stoi za kamerą. Reżyseruje on też wszystkie sceny akcji, nad którymi pracuje jego grupa kaskaderów z 87Eleven.

Bullet Train - premiera w polskich kinach odbędzie się 15 lipca 2022 roku.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.