Bullet Train - nietypowa zapowiedź zwiastuna. To film akcji Brada Pitta od twórcy Johna Wicka

fot. materiały prasowe

Rusza promocja filmu akcji Bullet Train, za kamerą którego stoi David Leitch, współtwórca Johna Wicka, a także reżyser takich filmów jak Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw oraz Deadpool 2. Dla Brada Pitta to coś nowego w karierze, bo kino akcji tego reżysera już pokazało, że z każdego dobrego aktora można zrobić gwiazdę gatunku. Wystarczy spojrzeć co Leitch zrobił z Charlize Theron w Atomic Blonde.

Bullet Train - kiedy zwiastun?

Wszystko wskazuje na to, że zwiastun pojawi się w sieci już 2 marca. Wiemy o tym dzięki reklamie pociągu Nippon Speed Line, której narratorem jest Brad Pitt. Jest to fikcyjna linia kolejowa z filmu. Na jej stronie mamy informację, że odpowiada za nią CTMG, czyli Columbia Tristar Marketing Group - ekipa odpowiadająca za promocję Bullet Train. Jest też podana godzina: 7 rano czasu polskiego. Tak podaje licznik, więc wszyscy zakładają, że wówczas do sieci trafi zwiastun.

Bullet Train - o czym jest film?

Projekt oparty jest na powieści Kotaro Isaki. Historia rozgrywa się w pociągu z Tokio do Morioki w Japonii i skupia się na pięciu zawodowych zabójcach, którzy są na jego pokładzie. Każdy zdaje sobie sprawę, że ich misje są ze sobą powiązane.

W obsadzie są także Sandra Bullock, Joey King, Brian Tyree Henry, Aaron Taylor-Johnson, Zazie Beets, Michael Shannon, Logan Lerman, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada, Masi Oka i Benito Antonio Martinez Ocasio.

Bullet Train - premiera w polskich kinach odbędzie się 15 lipca 2022 roku.

