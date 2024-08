Bully powróci? Rockstar Games wnosi o kategorię wiekową

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Na stronie Tajwańskiego Komitetu Klasyfikacyjnego pojawiła się nowa ocena gry Bully: Scholarship Edition, wskazująca na jej wydanie na nowoczesne platformy, w tym PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S oraz PC. Nie wiadomo, czy będzie to prosty port, remaster, czy też pełny remake. Niemniej brak kategorii wiekowej dla Nintendo Switch skłania do spekulacji, że Rockstar może planować bardziej znaczącą reedycję.

Być może wniosek o nadanie kategorii wiekowej grze ma związek z ogłoszeniem przez Rockstar gry, jako części oferty w ramach pakietu GTA+. Rockstar może planować reedycję gry, która potencjalnie zostanie włączona do subskrypcji GTA+, podobnie jak to miało miejsce z Red Dead Redemption, które najpierw trafiło na PS4, a następnie stało się częścią GTA+.

Bully zadebiutował 2006 roku. W 2008 roku Rockstar wydał port gry na Xbox 360 i PC, a później także na urządzenia mobilne.