Rockstar Games dba o poufność bardziej niż Marvel? Jeden z aktorów z RDR2 ujawnił ciekawą informację

fot. Rockstar Games

Nie jest sekretem, że Rockstar Games mocno dba o to, by informacje na temat ich gier nie wyciekły przedwcześnie do sieci i to między innymi dlatego wielki przeciek materiałów z GTA6 był tak szokujący. Okazuje się jednak, że ich umowy poufności mogą być nawet bardziej surowe niż te, które stosuje Marvel w przypadku swoich filmów i seriali. Ujawnił to Roger Clark, aktor, który udzielił głosu Arthurowi Morganowi, głównemu bohaterowi świetnie ocenianego Red Dead Redemption 2.

Clark zdradził to w rozmowie z podcastem GLHF i wygląda na to, że ma solidne podstawy, by tak twierdzić. Aktor i Benjamin Byron Davis (czyli Dutch van der Linde z RDR i RDR2), znają się bowiem z Chrisem Prattem, mieli okazję porównać umowy i doszli do wniosku, że to Rockstar Games jeszcze bardziej dba o to, by ich aktorzy nie powiedzieli zbyt wiele. Niestety nie podano przy tym żadnych szczegółów, ale to akurat nie powinno chyba nikogo dziwić.

https://twitter.com/playGLHFgg/status/1719759438272238035