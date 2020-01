Bungie wspomoże walkę z pożarami w Australii. Unikalna koszulka z Destiny 2 w sprzedaży

Bungie jest kolejną firmą, która zdecydowała się na pomoc w walce z pożarami w Australii. Twórcy Destiny dodali do swojego sklepu unikalną koszulkę, z której cały dochód zostanie przeznaczany na walkę z żywiołem. Połowa pieniędzy trafi do NSW Rural Fire Service, a druga do organizacji WIRES. T-shirt można kupić w oficjalnym sklepie w cenie 27,99 euro, czyli około 119 zł. Gracze otrzymają również bonus w postaci kodu, który odblokuje wyjątkowy emblemat w grze.

Warto dodać, że koszulka nie będzie dostępna w sprzedaży przez cały czas. Zakupić ten produkt, a przy tym wesprzeć akcję charytatywną można do dnia 16 lutego 2020 roku.

Guardians for Australia - koszulka

Destiny to seria zapoczątkowana w 2014 roku. Trzy lata później na rynek trafił sequel tej produkcji, który do tej pory doczekał się czterech fabularnych rozszerzeń. Najnowszy z nich, Twierdza Cieni, zadebiutował 1 października 2019 roku. Sama gra przeszła zaś na model free-to-play, dzięki któremu gracze mogą za darmo zapoznać się ze sporą częścią dostępnej zawartości.