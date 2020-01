The Order: 1886 - sequel może pojawić się na kolejnej generacji konsol

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

The Order: 1886 może być kolejną produkcją, która doczeka się kontynuacji na urządzeniach nowej generacji. Sugeruje to przeciek, który pojawił się na forum NeoGAF. Jeden z użytkowników opublikował długi wpis, w którym opisana została jedna ze scen z tajemniczej gry. Internauta o pseudonimie OsirisBlack wspomina m.in. o mrocznej atmosferze i mężczyźnie wyposażonym w broń palną, a także urządzenie do komunikacji montowanym na ramieniu. W opisie pojawia się także m.in. potwór o żółtych oczach.

Wszystko to wydaje się wskazywać właśnie na produkcje od studia Ready at Dawn. Jej główny bohater, Galahad, korzystał zarówno z broni palnej, jak i charakterystycznego komunikatora (umieszczonego właśnie na ramieniu, a jest to miejsce dość unikalne przy tego typu sprzęcie), a w grze nie brakowało przeróżnych maszkar - w tym wilkołaków... o żółtych oczach. Do informacji tej warto podchodzić z dystansem, ale warto zaznaczyć, że OsirisBlack w przeszłości miał kilka trafnych przecieków tego typu. To właśnie ten użytkownik opisał ze szczegółami PlayStation 4 Pro jeszcze przed oficjalną prezentacją tej konsoli.

The Order: 1886 - komunikator

The Order: 1886 to trzecioosobowa gra akcji, w której gracze zmagali się z potworami w XIX-wiecznym Londynie w alternatywnej rzeczywistości. Dzieło Ready at Dawn było chwalone za świetny klimat i oprawę graficzną, ale też i mocno krytykowane za niezbyt skomplikowaną rozgrywkę, krótki czas zabawy (około 4 godziny) i fabułę, która została urwana w najciekawszym momencie. Większość osób była jednak zgodna, że tytuł ten miał spory potencjał i możliwe, że uda się go w pełni wykorzystać w ewentualnej kontynuacji.