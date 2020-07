Nowe Call of Duty to Black Ops CIA? Garść informacji o nadchodzącej grze

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Activision

Wszystkie znaki wskazują na to, że już wkrótce doczekamy się zapowiedzi kolejnej odsłony kasowej serii Call of Duty od Activision. W ostatnich dniach na Xbox Store pojawiła się tajemnicza produkcja The Red Door, która ma być zakamuflowanym nowym tytułem z cyklu. Internauci natychmiast zaczęli dłubać w plikach i stąd właśnie kolejne informacje o grze, która prawdopodobnie nazywać się będzie Call of Duty: Black Ops CIA i zabierze graczy w realia zimnej wojny.

Według plików, akcja gry ma rozgrywać się w kilku krajach, takich jak Wietnam, Niemcy, Nikaragua czy Rosja. Nazwy map, do których dotarli gracze, wskazują natomiast na takie miasta, jak Moskwa czy Miami. Pojawiają się również takie nazwy, jak KGB, Morze Czarne, Tank, Tundra. Inne pliki sugerują również obecność trybów battle royale oraz zombie.

Być może wszytko to, albo znaczna część tych informacji zostanie potwierdzona podczas show Microsoftu, które odbędzie się w najbliższy czwartek, 23 lipca.