Call of Duty: Warzone – jeszcze większe Battle Royale. Nowy tryb z rozgrywką dla 200 graczy

Activision

Twórcy Call of Duty: Warzone doskonale wiedzą, że tego typu sieciowe produkcje muszą być regularnie i wzbogacane o nową zawartość, by gracze mieli po co regularnie do nich wracać. Z tego też powodu najnowsza aktualizacja zawiera sporo atrakcji dla miłośników zmagań w internecie – od nowego wyposażenia do zdobycia, aż po… nowy tryb rozgrywki, w którym na mapę trafi nie 100, a aż 200 graczy jednocześnie.

Dzięki temu w grze zmierzy się aż 50 zespołów, a w skład każdego z nich wejdzie 4 graczy. Można spodziewać się, że rywalizacja w takiej formie będzie jeszcze bardziej zacięta i emocjonująca niż przy klasycznych starciach w formule Battle Royale dla 100 osób.

Aktualizacja wymaga jednak pobrania solidnej porcji danych z sieci. Patch waży od 22 do nawet 36 GB.

Season 4 is about to get even bigger. ✅ 200 players in #Warzone

✅ New ways to play

✅ New gear Learn more here: https://t.co/5KO1utuIIj pic.twitter.com/raVZZfCR2U — Call of Duty (@CallofDuty) June 29, 2020