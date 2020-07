Call of Duty 2020 – zapowiedź coraz bliżej? Nowy wyciek w sklepie Microsoftu

Activision

Być może już wkrótce doczekamy się zapowiedzi tegorocznej odsłony serii Call of Duty. Do sieci trafił kolejny przeciek na jej temat. Tym razem pochodzi on ze sklepu Microsoftu, gdzie pojawił się produkt zatytułowany The Red Door, będący najprawdopodobniej wersją alfa kolejnej części cyklu od Activision. Niestety próżno szukać tu jakichkolwiek szczegółów, bo opublikowano jedynie logo, tytuł (to najprawdopodobniej nazwa kodowa i właściwy tytuł będzie zupełnie inny) oraz krótki opis. Ten również nie zdradza zbyt wiele i trudno powiedzieć czy w ogóle odnosi się do gry.

Jest więcej niż jedna prawda. Jeśli zdecydujesz się szukać odpowiedzi, musisz być gotowy kwestionować wszystko i zaakceptować, że nic nigdy nie będzie takie samo. Czerwone drzwi czekają, czy odważysz się przez nie przejść? – czytamy w opisie na stronie Microsoftu.

Warto również przypomnieć, że wcześniejsze plotki wskazują na to, że w 2020 roku doczekamy się powrotu serii Black Ops. Nie zostało to jednak oficjalnie potwierdzone przez twórców ani wydawcę.