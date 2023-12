Z Diuny do Call of Duty. Paul Atryda i Feyd-Rautha Harkonnen zostaną operatorami w grze

fot. Activision

Activision oficjalnie potwierdziło, a przy okazji również rozwinęło przeciek, który kilka dni temu pojawił się w sieci. Do gier Call of Duty: Warzone oraz Call of Duty: Modern Warfare III trafi bowiem nie tylko Feyd-Rautha Harkonnen, ale również inna postać z Diuny: Paul Atryda. Będą oni dostępni jako nowi operatorzy w pierwszym sezonie, który zadebiutuje już 6 grudnia. Nie wiadomo jednak czy pojawią się już tego dnia, czy też zostaną dodani dopiero jakiś czas później. Biorąc jednak pod uwagę, że sezony w CoD trwają około 2-3 miesięcy, to raczej nie będziemy musieli długo czekać.

https://twitter.com/CallofDuty/status/1730294051176587345

Prawdopodobnie taki crossover zaplanowano z uwagi na pierwotną datę premiery drugiej części filmu, która miała pojawić się w kinach w listopadzie. Ostatecznie jednak debiut tej produkcji, z uwagi na strajk aktorów, zdecydowano się przenieść na marzec 2024 roku.