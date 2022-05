Call of Duty: Modern Warfare 2 - jest nowy teaser i data premiery. Znani bohaterowie powrócą

fot. Activision

Pod koniec kwietnia oficjalnie potwierdzono plotki i ogłoszono, że nową częścią popularnej serii pierwszoosobowych strzelanek od Activision będzie Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022). Teraz zaś do sieci trafił nowy materiał wideo. Teaser jest bardzo tajemniczy, ale ujawnia dwa istotne detale: pokazuje okładkę gry oraz jej datę premiery. Jeśli twórcy i wydawca unikną opóźnień, to tytuł ten trafi w ręce graczy 28 października tego roku.

Szczegóły na temat fabuły jak na razie trzymane są w tajemnicy. Z opisu pod materiałem dowiadujemy się jednak, że w grze powrócą znani i lubiani bohaterowie, tacy jak kapitan John Price, Simon "Ghost" Riley, John "Soap" MacTavish czy Kyle "Gaz" Garrick.

Poniżej możecie zobaczyć ujawnione grafiki, które przedstawiają między innymi bohaterów nadchodzącej produkcji.

Call of Duty: Modern Warfare 2

