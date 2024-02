Call of Duty: Modern Warfare III - ujawniono zawartość 2. sezonu. Co trafi do gry?

fot. Activision

Poznaliśmy zawartość, jaka trafi do Call of Duty: Modern Warfare III wraz ze startem 3. sezonu, który zaplanowano już na przyszły tydzień. Gracze otrzymają między innymi cztery nowe mapy Core 6 na 6, nową mapę do trybu War, dodatkową misję fabularną Zombie, mapę Fortune's Keep dla trybu Resurgence oraz rozgrywkę rankingową zarówno w trybie wieloosobowym, jak i Warzone.

Oprócz tego nie zabraknie także innych atrakcji. Będą one obejmować między innymi nową broń, wydarzenia, wyzwania i sekrety. Z podsumowaniem najważniejszych informacji możecie zapoznać się na poniższej grafice oraz zwiastunie.

