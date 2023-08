Call of Duty: Modern Warfare III - zwiastun z rozgrywką. Potwierdzono datę premiery

fot. Activision

Poznaliśmy konkrety na temat Call of Duty: Modern Warfare III, bo do sieci trafił zwiastun tej produkcji oraz nowe informacje na jej temat. W grze znajdzie się zarówno kampania dla jednego gracza, która będzie bezpośrednią kontynuacją wydarzeń zaprezentowanych w poprzedniczce, tryb zombie oraz "jedna z najlepszych kolekcji map do multiplayera". Potwierdzono, że w trybie wieloosobowym pojawi się między innymi 16 premierowych map z Modern Warfare 2 z 2009 roku, które doczekały się pewnego uwspółcześnienia.

W kampanii zmierzymy się z Vladimirem Makarovem, a jedną z nowości mają być misje, w których gracze będą mieli swobodę wyboru nie zabraknie w nich alternatywnych ścieżek i decyzji do podjęcia. Ujawniono również, że pewne elementy zdobyte przez graczy w trybach sieciowych Modern Warfare II zostaną przeniesione do 3. odsłony. Mowa między innymi o broniach i operatorach.

Call of Duty: Modern Warfare III - zwiastun z rozgrywką

Call of Duty: Modern Warfare III - premiera już 10 listopada na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S.