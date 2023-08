Starfield - co stało się z Ziemią? Twórcy gry ujawniają zarys fabularny

fot. Bethesda

Już na początku września gracze będą mogli zagrać w Starfield, nowy potencjalny hit od Bethesdy. Sami twórcy mówią, że będzie to ich największa produkcją w historii. Nic więc dziwnego, że gracze łakną nowych informacji na jej temat. Firma postanowiła odpowiedzieć na ich prośby i opublikowała w sieci krótki zarys fabularny wydarzeń, które doprowadziły do tego, co zobaczymy w grze.

Wszystko rozpoczęło się w roku 2050 od lądowania człowieka na Marsie. Nieco ponad 100 lat później, a dokładnie w roku 2156, ludzkość dociera do Alfa Centauri. W roku 2275 utworzono zaś Konstalecję, a więc organizację odgrywającą znaczącą rolę w grze. Dzieje się to na 55 lat przed wydarzeniami ukazanymi w Starfield. Całą, szczegółową historię możecie przeczytać na oficjalnej stronie - link załączony jest w poniższym wpisie.

https://twitter.com/StarfieldGame/status/1691105607712202752

Twórcy nie podali jednak odpowiedzi na bardzo istotne pytanie: co stało się z Ziemią, że ludzie zdecydowali się ją opuścić? Według jednej z fanowskich teorii może mieć to związek z serią Fallout. Ujawnione przez Bethesdę daty zdają się jednak tej teorii przeczyć: według terminów z postapokaliptycznej serii Bethesdy, załogowy lot na Marsa miał odbyć się w roku 2078, a więc później niż w uniwersum Starfield.

Być może odpowiedź na pytanie dotyczące losu naszej planety poznamy już 6 września, kiedy Starfield trafi na PC oraz konsole Xbox Series S/X . Kilka dni wcześniej zabawę będą mogli rozpocząć posiadacze droższego wydania Premium Edition.