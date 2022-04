Call of Duty: Warzone - Godzilla i Kong pojawią się w grze. Wyciekła grafika promująca nowy event

fot. Activision

Od jakiegoś czasu w sieci można znaleźć informacje sugerujące, że w grze Call of Duty: Warzone pojawią się Godzilla oraz Kong. Teraz dostaliśmy konkretny dowód. Na profilu PlayStation Game Size opublikowano grafikę, której doszukano się w bazie danych japońskiej firmy.

Obraz nie pozostawia wątpliwości o co chodzi, zdradza też nazwę wydarzenia: to Operation Monarch. Na górze umieszczono zaś datę jego startu - nowy event rozpocznie się już 11 maja.

https://twitter.com/PlaystationSize/status/1516929939542585344

Wygląda również na to, że wkrótce czeka nas oficjalna zapowiedź. Na oficjalnym profilu marki Call of Duty pojawił się wpis o treści "do zobaczenia jutro", w którym znalazły się też emotki przedstawiające jaszczurkę i małpę.

https://twitter.com/CallofDuty/status/1516947283954192384

