Dune: Spice Wars - wymagania sprzętowe ujawnione. Poznaliśmy tez cenę gry

fot. Funcom

Twórcy gry strategicznej Dune: Spice Wars ujawnili kolejne szczegóły na temat tej nadchodzącej produkcji. Na Steamie pojawił się obszerny wpis z podsumowaniem najważniejszych informacji. Znalazły się w nim między innymi minimalne i rekomendowane wymagania sprzętowe, cena oraz średnia długość jednej rozgrywki.

Okazuje się, że do zabawy nie trzeba będzie posiadać zbyt potężnego i drogiego peceta: w minimalnych wymaganiach znalazła się kilkuletnia karta GTX 1050 oraz 4 GB pamięci RAM.

Dune: Spice Wars - minimalne wymagania PC

Procesor: Intel Core i5 2.5 GHz

Karta graficzna: NVidia GTX 1050

RAM: 4 GB

Dysk: 4 GB wolnego miejsca

Dune: Spice Wars - rekomendowane wymagania PC

Procesor: AMD Ryzen 7 3.00 GHZ

Karta graficzna: NVidia GTX 1080

RAM: 16 GB

Dysk: 8 GB wolnego miejsca

Cenę ustalono na 29,99 euro, czyli około 140 zł. Zaznaczono przy tym, że może ona ulec zmianie wraz z rozwojem w ramach wczesnego dostępu, ale jeśli tak się stanie, to twórcy uprzedzą o tym fakcie graczy z wyprzedzeniem.

Dune: Spice Wars

Ujawniono również kolejne detale na temat rozgrywki i dostępnej na start zawartości. W grze pojawią się cztery grywalne frakcje: Atrydzi, Harkonnenowie, Fremeni oraz Przemytnicy, a każda z nich zaoferuje około 5-6 unikalnych jednostek. Ta stosunkowo niewielka liczba jest zamierzona: wspomniano, że klasyczne konflikty zbrojne to jedynie niewielka część rozgrywki (obok między polityki, szpiegostwa i ekonomii), a deweloperzy nie chcieliby, by gracze czuli się przytłoczeni. Jedna rozgrywka ma trwać około 2-3 godzin - dokładny jej czas zależeć będzie między innymi od wybranej frakcji czy zastosowanej strategii. Jak na razie nie ma żadnych konkretnych planów na kampanię fabularną, ale jeśli ta się pojawi, to prawdopodobnie zaoferuje oryginalną historię i nie będzie przedstawiać wydarzeń znanych z książek.

Dune: Spice Wars zadebiutuje we wczesnym dostępie już 26 kwietnia. Jak na razie gra powstaje wyłącznie z myślą o komputerach, ale twórcy nie wykluczają, że z czasem ich produkcja trafi też na konsole.

