Call of Duty: Warzone - twórcy oskarżeni o plagiat. Kłopotliwa skórka po cichu zniknęła z oficjalnej strony

fot. Activision

W kolejnym, czwartym już sezonie rozgrywek Call of Duty: Warzone, operator Kim Tae Young miał otrzymać kosmetyczną skórkę inspirowaną wyglądem psów rasy samoyed. Okazuje się jednak, że twórcy mogli zbyt mocno inspirować się pracą pewnego internauty - pojawiły się nawet zarzuty o plagiat. Niejaki saillin zarzucił bowiem Activision wykorzystanie jego pracy bez wcześniejszego zapytania o zgodę.

Saillin opublikował na swoim profilu na Twitterze wpis, w którym wyjaśnia całą sytuację: to on stworzył skórkę dla operatora, a na dowód tego opublikował grafikę, w której porównuje swój projekt z tym, co pojawiło się na materiałach promujących 4. sezon Warzone. Twórca informuje, że nikt nie zapytał go o zgodę, dodał też, że sam postanowił skontaktować się z Activision.

https://twitter.com/saillin5/status/1553053951209025536

Activision jak na razie nie zdecydowało się skomentować publicznie całej sprawy i ograniczyło się wyłącznie do usunięcia grafik przedstawiających kłopotliwą skórkę z oficjalnej strony. Saillin ujawnił jednak, że wydawca odpowiedzialny za markę Call of Duty nawiązał z nim kontakt i być może obie strony dojdą do porozumienia.

https://twitter.com/saillin5/status/1554050818407419904