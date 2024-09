Callum Turner i Riley Keough w nowym filmie. Dlaczego aktorka zastąpiła Kristen Stewart?

fot. materiały prasowe/Apple TV+

Nowy film w reżyserii Karima Aïnouza o tytule Rosebush Pruning to adaptacja Fists in the Pocket Marco Bellochiego sprzed pięćdziesięciu lat. Scenariusz napisał Efthimis Filippou, który pracował ostatnio m.in. przy Rodzajach życzliwości Yorgosa Lantimosa. Projekt zapowiedziano podczas festiwalu w Cannes. Wówczas jego gwiazdami miała być Kristen Stewart oraz Josh O'Connor. W obsadzie znalazła się też Elle Fanning. Ostatecznie tylko ostatnia aktorka pozostała przy produkcji. Główny duet został zastąpiony przez Calluma Turnera (Władcy przestworzy) oraz Riley Keough (Daisy Jones & The Six).

O ile nie zdradzono powodów zamiany Josha O'Connora na Calluma Turnera, tak brak Kristen Stewart prawdopodobnie wynika z konfliktu w harmonogramie. Aktorka obecnie pracuje w pocie czoła nad pierwszym filmem, przy którym usiądzie na stołku reżysera, czyli The Chronology of Water.

Rosebrush Pruning - nowe nazwiska w obsadzie

W obsadzie znajduje się Callum Turner, Riley Keough oraz Elle Fanning. Dołączyły też nowe nazwiska: Jamie Bell, Lukas Gage, Tracy Letts, Elena Anaya oraz Pamela Anderson.