Cały on - zwiastun rebootu kultowej komedii romantycznej. Gwiazda Cobra Kai przenosi się z dojo na czerwony dywan!

Fot. Materiały prasowe

Cały on będzie nową komedią romantyczną w bibliotece Netflixa, która jest rebootem kultowego filmu młodzieżowego z 1990 roku. Cała ona opowiadała o tym, jak główny bohater założył się z kolegami o to, że jest w stanie zrobić z każdej dziewczyny królową balu. Znajomi oczywiście wybrali mu niezdarną, cichą Laney Boggs, by utrudnić mu zadanie. W wersji z 2021 roku zobaczymy za to, jak role zostają zamienione. Tym razem to popularna dziewczyna będzie próbowała przeprowadzić transformację chłopakowi po tym, jak jej reputacja ucierpiała, gdy filmik ze zdradzającym ją partnerem stał się viralem w Sieci.

Cały on - zwiastun filmu.

W obsadzie filmu Cały On pojawi Rachel Leigh Cook, która grała Laney Boggs w filmie z 1990 roku. Teraz wcieli się w opiekuńczą matkę głównej bohaterki. Tanner Buchanan, znany z serialu Cobra Kai, będzie Cameronem, antyspołecznym uczniem, którego czeka niesamowita metamorfoza. Addison Rae zagra za to popularną i lubianą Padgett, która ją przeprowadzi. Poza nimi pojawią się też Madison Pettis, Peyton Meyer, Isabella Crovetti, Annie Jacob, Myra Molloy i Matthew Lillard.

Cały on

Reżyserem filmu będzie Mark Waters, znany z kultowego filmu Wredne dziewczyny. Scenariuszem zajmie się R. Leee Fleming, który odpowiadał także za oryginał. Producentami są Jennifer Gibgot i Andrew Panay.

Cały on - premiera planowana na 27 sierpnia 2021 roku.