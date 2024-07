fot. materiały prasowe

W filmie Deadpool & Wolverine nie brak cameo (występów epizodycznych) wielu gwiazd, także związanych z Marvelem w przeszłości. Jednak wychodzi na to, że nie każda nakręcona scena trafiła na ekran. Aktor, przyjaciel Ryana Reynoldsa i współwłaściciel klubu piłkarskiego Wrexham, Rob McElhenney zdradził w mediach społecznościowych, że nagrał swoje cameo, ale go wycięto.

Deadpool & Wolverine - cameo McElhenneya

Na dowód opublikował zdjęcie z planu w towarzystwie Hugh Jackmana w kostiumie Wolverine'a. Wygląda na to, że wcielił się w jednego z agentów AOC (TVA w oryginale).

Fotka sugeruje w jakim dokładnie momencie mogliśmy go zobaczyć. SPOILERY! Z uwagi na to, że do zdjęcia wziął szpony zmarłego Logana z filmu Logan: Wolverine, miał pojawić się w krwawej scenie napisów początkowych.

Żartobliwie odpisał mu Ryan Reynolds słowami: Na pewno sytuacja dotyczy tylko tego jednego kina. NATYCHMIAST się tym zajmuję.

Deadpool & Wolverine jest wyświetlany na ekranach kin.