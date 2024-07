Wszystkie wersje Wolverine'a z filmu Deadpool & Wolverine. Lista postaci

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Deadpool & Wolverine to historia związana z MCU, która rozgrywa się w multiwersum. Oznacza to, że alternatywne światy równoległe odgrywają tutaj kluczowe role. Pyskaty Najemnik podróżuje po różnych rzeczywistościach w poszukiwaniu Wolverine'a, którego potrzebuje zabrać do swojego świata. W ten sposób widzowie mają okazje poznać i przypatrzeć się odmiennym wersjom jednego bohatera.

Deadpool & Wolverine - wersje Wolverine'a

Łącznie w widowisku Marvela przewija się dziewięć różnych Loganów, ale... nie wszyscy są grani przez Hugh Jackmana! Obserwujemy również postaci wyjęte żywcem z komiksów, w tym jedną w trakcie walki z Hulkiem. Jest to zatem wspaniały widok na to, jak ta kultowa postać prezentuje się w innych światach multiwersum.

Ostrzeżenie! Jeśli nie jest to jasne, news jest w pełni spoilerowy. Ujawniam szczegóły kinowej nowości, które były trzymane w dużej tajemnicy. Po seansie w końcu wiemy, które plotki były prawdziwe. Nie brak niespodzianek i dużych emocji. Gwarantujemy, że wielu z Was, wielbicieli MCU, zaskoczy się przedstawianymi informacjami.

Deadpool & Wolverine - warianty Logana

Tak też wygląda zestawienie różnych Wolverine'ów.