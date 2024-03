CANAL+ zdobywa prawa do transmitowania Ligi Mistrzów UEFA. Co jeszcze będzie można obejrzeć przez najbliższe trzy lata?

fot. CANAL+

Dobre wieści dla fanów piłki nożnej. CANAL+ poinformowało o wykupieniu praw do transmitowania na terenie Polski meczów Ligi Mistrzów UEFA, Ligi Młodzieżowej UEFA oraz Superpucharu UEFA w ciągu kolejnych trzech lat, począwszy od roku 2024 do 2027. Rozgrywki europejskie dołączają do bogatej oferty ligowych wrażeń z polskich i zagranicznych boisk, a także turniejów tenisowych, żużlu i popularnej koszykówki NBA.

Warto przypomnieć, że od kolejnego sezonu w rozgrywkach europejskich zmieni się format, a mecze będą rozgrywane w formie rywalizacji przypominającej ligowe. Dopiero na etapie 1/8 finału powróci faza play-off. Dla osób lubiących oglądać piłkę nożną jest to świetna wiadomość, ponieważ ilość drużyn zwiększy się z 32 do 36, a rozgrywki potrwają od sierpnia do maja każdego roku z jednym spotkaniem więcej w trakcie dni meczowych.

Komentarz CANAL+ Polska

O nabyciu praw do transmisji wypowiedziała się Edyta Sadowska, prezes i dyrektor generalna CANAL+ Polska.

Sport jest zapisany w naszym DNA i od niemal 30 lat zapewniamy naszym widzom w Polsce dostęp do najlepszych sportowych wydarzeń i niezapomnianych emocji. Liga Mistrzów UEFA jest tego najlepszym potwierdzeniem, dlatego jesteśmy zaszczyceni mogąc ogłosić tę informację dla wszystkich kibiców, którzy oczekiwali powrotu największej europejskiej piłki do CANAL+.