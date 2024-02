CANAL+ online - będą dostępne anime. Wielka umowa z Sony Pictures Television

fot. materiały prasowe

Sony Pictures Television (SPT) ma partnera w postaci najpopularniejszej na świecie platformy streamingowej z anime o nazwie Crunchyroll. Oni mają jedną z największą kolekcji anime na świecie. Na mocy pierwszej takiej umowy w Polsce platforma CANAL+ online wzbogaci się o wiele popularnych i cenionych anime.

CANAL+ - anime w serwisie

Wszystko wystartowało 22 lutego, gdy do biblioteki CANAL+ online dodano Jujutsu Kaisen oraz Dr. Stone. Dostępne są one z oryginalną japońską i angielską ścieżką dźwiękową. W materiałach prasowych zapowiedziano profesjonalne polskie tłumaczenie.

Na razie pojawiły się pierwsze odcinki. Oba tytuły będą się pojawiać w czwartki po 5 odcinków tygodniowo. Na przestrzeni następnych miesięcy będą się pojawiać kolejne tytuły z bogatej oferty Crunchyroll, m.in. Spy x Family, Black Clover czy Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation.

Jujutsu Kaisen - co to za serial?

Jest to jeden z najpopularniejszych tytułów anime ostatnich lat, który jest oparty na jednej z najlepiej sprzedających się mang w historii. To opowieść Yuujiego Itadoriego, który mimo posiadania ogromnej siły fizycznej, prowadzi zwyczajne życie licealisty. Pewnego dnia, aby ocalić chłopca, który staje się ofiarą klątw, zjada palec Ryomena Sukuny, dzięki czemu przekleństwo przechodzi na jego własną duszę. Od tego momentu Yuuji dzieli jedno ciało z Ryomenem. Prowadzony przez najpotężniejszego z czarowników, niejakiego Satoru Gojo, Itadori zostaje przyjęty do Tokyo Jujutsu High School, organizacji walczącej z klątwami.

Dr. Stone - o czym serial?

Produkcja opowiada o świecie, który na skutek tajemniczego rozbłysku zostaje zniszczony i całkowicie podporządkowany naturze, a ludzkość zamieniona w kamień. Po upływie kilku tysięcy lat Taiju oraz jego genialny przyjaciel Senku wybudzają się, a za cel obierają przywrócenie technologii oraz uratowanie wszystkich spetryfikowanych ludzi. Serial to świetne połączenie szalonej komedii i poważniejszych tonów, gdzie praktycznie każdy problem potrafi być rozwiązany nie siłą mięśni, a dzięki potędze nauki.