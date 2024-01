CANAL+ zapowiada nowe polskie seriale. Fani thrillerów będą zadowoleni

Fot. Canal+

CANAL+ zapowiedziało nowe seriale. Wśród nich znajdzie się coś zarówno dla fanów thrillerów, jak i komedii. Pełną listę z tytułami, krótkimi opisami i datami premier znajdziecie poniżej.

Z powracających tytułów na Canal+ pojawią się między innymi takie produkcje jak 2. sezon Klangoru i 4. sezon The Office PL. Za to wśród nowości jest między innymi słodko-gorzka komedia obyczajowa Kiedy ślub? z Marią Dębską, Erykiem Kulmem jr. i Maciejem Musiałem w rolach głównych. Jednak prawdziwa uczta czeka na fanów nieco mroczniejszych klimatów. Na liście pojawiły się bowiem takie thrillery jak Czarne stokrotki i Scar, a także akcyjniak Prosta sprawa. A to wciąż nie wszystko.

Zobaczcie sami, jakie nowości czekają na widzów.

Prosta sprawa - nowy serial od CANAL+. Reżyser Furiozy stanie za kamerą

CANAL+ zapowiada nowe seriale. Oto 8 nowości

Kiedy ślub? - Słodko-gorzka komedia o współczesnych związkach, problemach millenialsów, którzy mają prawo być jeszcze niepoukładani życiowo, zawodowo, na rozstajach związkowych, nie wiedząc, co dokładnie chcą robić. Kiedy ślub, kiedy dzieci, kiedy przestaniecie się wygłupiać? To pytania, które prędzej czy później padną w życiu wszystkich wchodzących w dorosłość. Serial opowiada historię pozornie idealnej pary, która razem przeżyła najpiękniejsze chwile, a dziś… postanawia się rozstać. PREMIERA 9 LUTEGO.

Seriale będzie można oglądać w CANAL+ online i na CANAL+ PREMIUM.

Wiecie już, co obejrzycie z powyższej listy? Koniecznie dajcie znać, który tytuł przykuł waszą uwagę. Czekamy z niecierpliwością na wasze komentarze!