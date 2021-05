CANAL+ - aktualizacja premier na maj 2021

Gutek Film/DI Factory/Gigant Films/Instytut Adama Mickiewicza/EC1 Łódź/Filmoteka Narodowa/PISF

Oferta premier CANAL+ co chwila powiększa się o nowe pozycje. Wchodząc na stronę premiery.canalplus.pl, po założeniu konta widzowie otrzymają dostęp do biblioteki tytułów. Wśród nich są m.in. nowa odsłona Wonder Woman 1984, wszystkie filmy z serii Harry Potter oraz liczne produkcje Disneya.

Wśród nowości na maj 2021 odnaleźć można Kamdesh: Afgańskie piekło, komedię Palm Springs oraz Wirtuoz. Pojedynek zabójców, thriller z udziałem Anthony'ego Hopkinsa. Poniżej możecie zobaczyć pełną rozpiskę majowych pozycji:

CANAL+ online - maj 2021

TYTUŁ PREMIERA W CANAL+ Kamdesh. Afgańskie piekło 01.05.2021 Zatruta róża 01.05.2021 Nowi mutanci 01.05.2021 Serce do walki 01.05.2021 Wasp: sieć szpiegów 01.05.2021 Dublerka 01.05.2021 Moje córki krowy 01.05.2021 Sierpniowe niebo. 63 dni chwały 01.05.2021 SpongeBob: Na suchym ladzie 01.05.2021 Kult. Film 01.05.2021 Krudowie 01.05.2021 Jak ukraść księżyc 01.05.2021 Minionki rozrabiają 01.05.2021 Gru, Dru i Minionki 01.05.2021 E.T. 01.05.2021 King Kong 01.05.2021 Minionki 01.05.2021 Mumia powraca 01.05.2021 Mumia 01.05.2021 Mumia (2017) 01.05.2021 Mumia: Grobowiec Cesarza Smoka 01.05.2021 Palm Springs 02.05.2021 Miasto kłamstw 03.05.2021 Fanatyk 04.05.2021 Wiwarium 04.05.2021 Wirtuoz. Pojedynek zabójców 05.05.2021 Lato muminków 05.05.2021 Kolory miłości 06.05.2021 Uwięzione 06.05.2021 Dobry zdrajca 07.05.2021 Godzina oczyszczenia 08.05.2021 Misiek i chiński skarb 09.05.2021 Gwiazdkowa randka mojego taty 11.05.2021 Francuskie Wyjście 11.05.2021 Magiczny świat Davida Copperfielda 12.05.2021 Kiedyś było bosko 13.05.2021 Wyzwanie 13.05.2021 Wiedźmy 13.05.2021 Jan Paweł II - Santo Subito. Świadectwo świętości 15.05.2021 Ekstaza 15.05.2021 Tajny front 3: Upadek narodu 19.05.2021 Szpica 20.05.2021 Ponad horyzont 20.05.2021 Wyśniony świat 20.05.2021 Uwikłana 21.05.2021 Przyjaciel od serca 21.05.2021 Ciężkie uderzenie 21.05.2021 Alone 21.05.2021 Czekając Na Anyę 25.05.2021 Weekend tajemnic 25.05.2021 Krytyczna godzina 26.05.2021 Ruchomy chaos 27.05.2021 Gołąbeczki 27.05.2021 Straceńcy 27.05.2021 Girl 31.05.2021