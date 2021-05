Klangor - ostatni odcinek już 14 maja w CANAL+ Online

fot. Marcin Makowski

To już koniec Klangora. Ósmy odcinek jest zarazem ostatnim, więc czeka nas dawka emocji, wiele odpowiedzi na wszystkie pytania i fabularne konkluzje, które pozwolą ostatecznie ocenić ten serial. Czy zakończenie sprawi, że zaliczymy go do najlepszych seriali 2021 roku?

Jeśli jesteście ciekawi, jak wypadł finał Klangora, przeczytajcie recenzję Norberta Zaskórskiego, który ocenia i podsumowuje wielkie emocje .

Premiera 8. odcinka Klangora już dziś, 14 aja 2021 roku w serwisie CANAL+ Online, na stronie canalplus.com oraz na antenie CANAL+.

W obsadzie możemy zobaczyć takich aktorów jak Arkadiusz Jakubik, Maja Ostaszewska, Wojciech Mecwaldowski, Aleksandra Popławska, Magdalena Czerwińska, Maciej Musiał, Katarzyna Gałązka, Matylda Giegżno, czy Magdalena Koleśnik.

Klangor - o czym serial?

Kiedy w niewyjaśnionych okolicznościach ginie córka Wejmanów (Jakubik, Ostaszewska), niepewność i strach krok po kroku paraliżują rodzinę. Ojciec, zwykły człowiek w niezwykłych okolicznościach, w obliczu tragedii musi zaprzeczyć wszystkim wartościom, które do tej pory go definiowały. Musi stanąć sam wobec wszystkich i wszystkiemu. Z najbliższymi włącznie. Zaczyna samotną walkę o prawdę, która jak wierzy, doprowadzi go do odnalezienia dziecka. Motorem jego działań jest nadzieja, której metaforą jest tytułowy KLANGOR.

Klangor - zwiastun