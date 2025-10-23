Reklama
Zwiastun 5 sezonu The Office PL. Zapowiada się najbardziej wybuchowy rozdział serii

Piąty sezon The Office PL wjeżdża na pełnym emocjonalnym i politycznym chaosie. CANAL+ prezentuje pierwszy trailer i zdjęcia, które ujawniają romanse, kampanię wyborczą i biurowe intrygi.
Amelia Figiela
Amelia Figiela
CANAL+ ujawnił pierwsze materiały z piątego sezonu The Office PL, a reakcje fanów są jednoznaczne – nadchodzi najbardziej nieprzewidywalna odsłona serialu. Zwiastun pokazuje, że biuro w Siedlcach stanie się areną nie tylko uczuciowych rozterek, ale też politycznych ambicji i biznesowych gier, które mogą zagrozić istnieniu firmy.

Nowy sezon stawia bohaterów w zupełnie nowych rolach. Michał postanawia zrezygnować z randkowania i skupić się na karierze, co wywołuje serię nieoczekiwanych konsekwencji. Darek przygotowuje się do startu w wyborach i szuka przewagi nad rywalami, a na horyzoncie pojawia się tajemnicza deweloperka, która może wywrócić jego plany.

Zwiastun nowego sezonu The Office PL

Tak wygląda 5 sezon

Nie zabraknie też wątków romantycznych. Relacja Asi i Adama staje się przedmiotem biurowych spekulacji, a Seba próbuje wkroczyć do świata rapu, licząc na rozgłos i nowe podboje serc. Pierwsze zdjęcia nowego sezonu The Office PL sugerują, że żaden z bohaterów nie będzie mógł czuć się bezpiecznie.

The Office PL - oficjalny kadr z 5. sezonu

arrow-left
The Office PL - oficjalny kadr z 5. sezonu
fot. CANAL+ Polska
arrow-right

Fabuła 5. sezonu The Office PL

Główna oś opowieści koncentruje się na walce o władzę, niekontrolowanych emocjach i rywalizacji, która przenosi się z open space’u na scenę polityczną. Biuro staje się miejscem, gdzie każdy ruch może mieć poważne konsekwencje – zarówno zawodowe, jak i sercowe.

Premiera 14 listopada w serwisie CANAL+. Nadchodzący sezon ma być najbardziej aktualnym komentarzem do polskiej rzeczywistości – pełnym absurdu, napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji.

 

Źródło: Canal+

Amelia Figiela
Amelia Figiela
Powiązane seriale

6,9

2021
  Oglądaj TERAZ The Office PL Komedia

