The RIP - data premiery w Netfliksie. To nowy kryminał z Mattem Damonem i Benem Affleckiem

Netflix podczas tegorocznego Tudum ujawnił datę premiery swojego nowego kryminału The RIP z Mattem Damonem i Benem Affleckiem w rolach głównych. Film zadebiutuje w serwisie 16 stycznia 2026 roku. Pokazano także pierwszą zapowiedź, jednak nie opublikowano jej w mediach społecznościowych, ponieważ miała być dostępna ekskluzywnie tylko na wydarzeniu streamera.

The RIP - co wiemy o filmie?

The RIP to nowy kryminał Netflixa. Reżyserem i scenarzystą jest Joe Carnahan. Za projektem stoi firma Artists Equity, należąca do Matta Damona i Bena Afflecka. Obaj gwiazdorzy oprócz tego, że są producentami, zagrają również w filmie. W obsadzie są także Teyana Taylor i Sasha Calle. Fabuła opowiada o policjantach, którzy znajdują miliony dolarów w gotówce na terenie opuszczonego domu. Szybko to odkrycie ściąga na ich głowę kłopoty.

Matt Damon i Ben Affleck - udany duet na ekranie i poza nim

Matt Damon i Ben Affleck tworzą udany duet. Zostali już nagrodzeni Oscarem za scenariusz do filmu Buntownik z wyboru. Niedawno zagrali w dramacie Air, który Affleck wyreżyserował. Wcześniej pojawili się także razem w takich produkcjach jak Dogma i Ostatni pojedynek. W prawdziwym życiu są za to bliskimi przyjaciółmi.

Jeśli chodzi o ich ostatnie projekty, niedawno Matt Damon zagrał w hicie Oppenheimer i filmie Żegnajcie laleczki. Z kolei Bena Afflecka można było zobaczyć w Księgowym 2 Netflixa.