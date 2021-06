Candyman - Nia DaCosta promuje film w nowym wideo. Jest też plakat

MAteriały prasowe

Candyman to nowa wersja kultowego horroru z 1992 roku. Premiera produkcji została opóźniona z powodu pandemii i do tej pory dostaliśmy tylko jeden zwiastun. Jednak wygląda na to, że kampania promocyjna filmu ponownie rusza.

Za kamerą horroru stanęła Nia DaCosta, zaś scenarzystami są Win Rosenfeld i Jordan Peele, który jest też producentem wykonawczym projektu. Widzowie mogą go znać jako reżysera filmu To my. W tytułowej roli zobaczymy Yahya Abdul-Mateen II. W produkcji pojawi się również Tony Todd, który wcielił się w Candymana w oryginale. W sieci udostępniono nowy plakat widowiska oraz materiał wideo, w którym reżyserka zapowiada swój film:

Dla przypomnienia oryginał opowiadał historię studentki, Helen, która pisząc swoją pracę magisterską o miejskim folklorze natrafia na legendę o Candymanie, duchu nawiedzającym jedno z osiedli mieszkalnych w Chicago. Wkrótce upiór budzi się do życia i popełnia serię okrutnych zbrodni, o które zostaje oskarżona Helen.

Premiera filmu Candyman została wyznaczona na 27 sierpnia