Tom and Jerry in New York. Zwiastun nowej kreskówki

fot. HBO Max

Tom and Jerry in New York to nowa kreskówka tworzona przez platformę streamingową HBO MAX. Tym razem duet kultowych bohaterów mieszka w Nowym Jorku w hotelu Royal Gate. Jako że jest to 5-gwiazdkowy hotel, obecność Jerry'ego nie jest akceptowana, więc Tom musi wziąć się do roboty, ale Jerry nie pozostaje mu dłużny. Na ekranie zobaczymy też inne znane ze starych animacji postacie: Spike, Butch oraz Toodles Galore. Chociaż hotel jest głównym miejscem akcji, trailer pokazuje też, że nie jest jedynym.

Tom ans Jerry in New York - zwiastun

2021 rok to więc wielki powrót kultowego duetu. Ich kinowy film Tom i Jerry zebrał na całym świecie 120 mln dolarów, a premiera kreskówki na pewno przyciągnie widzów w różnym wieku.

Tom and Jerry in New York - premiera w USA w HBO Max odbędzie się 1 lipca 2021 roku. Na razie nie wiadomo, kiedy serial trafi do Polski.